Rabiot | Gli arbitri in questo periodo non stanno facendo bene non solo nelle partite del Milan

A fine partita Napoli-Milan, Rabiot esprime il suo disappunto riguardo le prestazioni arbitrali di questo periodo, sottolineando che le criticità non riguardano solo le gare dei rossoneri. Le sue parole, rilasciate a Mediaset, riflettono una preoccupazione condivisa da molti addetti ai lavori, evidenziando come le decisioni arbitrali stiano influenzando il corso delle competizioni.

. Rabiot a Mediaset al termine di Napoli-Milan 2-0 per la Supercoppa italiana. «Gli arbitri non stanno facendo bene in questo periodo, mi dispiace, questa partita però dipende da noi, potevamo fare molto meglio. Concentriamoci sul campionato, questa partita è passata, i ragazzi sono ovviamente dispiaciuti ma dobbiamo switchare subito sul campionato che è un bel campionato, dobbiamo continuare a crescere, sono partite che non sono facili da giocare, la stagione è lunga, siamo sereni». «Dobbiamo essere già concentrati ed evitare tanti gol come li abbiamo presi nell’ultimo periodo». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

