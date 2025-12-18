Rabiot dopo Napoli-Milan | Nelle ultime partite già avevamo subito troppi gol Ora …

Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, ha commentato a 'Milan TV' la prestazione della squadra dopo Napoli-Milan, semifinale della Supercoppa Italiana giocata a Riyadh. Con un focus sulle recenti difficoltà difensive, Rabiot ha analizzato le sfide affrontate e le prospettive future del team, sottolineando l'importanza di migliorare e di affrontare con determinazione le prossime sfide.

Adrien Rabiot, centrocampista rossonero, ha parlato a 'Milan TV' dopo Napoli-Milan, semifinale della Supercoppa Italiana che si è svolta all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

