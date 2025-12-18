Rabiot dopo Napoli-Milan | Nelle ultime partite già avevamo subito troppi gol Ora …

Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, ha commentato a 'Milan TV' la prestazione della squadra dopo Napoli-Milan, semifinale della Supercoppa Italiana giocata a Riyadh. Con un focus sulle recenti difficoltà difensive, Rabiot ha analizzato le sfide affrontate e le prospettive future del team, sottolineando l'importanza di migliorare e di affrontare con determinazione le prossime sfide.

MEDIASET - Milan, Rabiot: "Dispiace, dobbiamo crescere e riprendere il percorso, se il mio fallo era da rosso? No, ma male gli arbitri" - Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset dopo la sconfitta nella semifinale di Supercoppa contro il Napoli. napolimagazine.com

Rabiot: «Gli arbitri in questo periodo non stanno facendo bene, non solo nelle partite del Milan» - Questa partita però dipende da noi, potevamo fare molto meglio» ... ilnapolista.it

Ma come ha fatto l'arbitro a non ammonire Rabiot dopo il calcio rifilato a Politano - facebook.com facebook

Milan, Rabiot interrompe il digiuno in Serie A e torna al gol dopo quasi due anni x.com

