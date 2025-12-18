Quindici mentori per i dipendenti neo assunti del Comune di Piacenza

Il Comune di Piacenza lancia un innovativo progetto di mentoring dedicato ai neoassunti, con l’obiettivo di favorire integrazione, crescita professionale e benessere organizzativo. Quindici esperti, scelti tra il personale già in servizio, intraprenderanno un percorso formativo affidato a Tutor Spa, per rafforzare le competenze e creare un ambiente di lavoro più coeso e produttivo. Un investimento strategico per il futuro dell’amministrazione locale.

Al via, per il Comune di Piacenza, un nuovo progetto strategico legato alla funzionalità e al benessere organizzativo interno: è iniziato in questi giorni il percorso formativo, affidato a Tutor Spa, che coinvolge 15 figure professionali - selezionate tra il personale in servizio da almeno.

