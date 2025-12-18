Qui Ponsacco Mobilieri fuori dalla Coppa
Nel cuore di Ponsacco, si è disputata una sfida intensa tra Mobilieri e Atletico Maremma. La partita, ricca di emozioni e duelli, ha visto prevalere i padroni di casa con un risultato di 1-0, grazie a una prestazione di carattere e determinazione. Un incontro che ha regalato spunti di spettacolo e ha lasciato l’amaro in bocca agli ospiti, eliminati dalla competizione.
Atletico Maremma 1 Mobilieri 0 ATLETICO MAREMMA: Iacobaea, Presicci, Sabatini, Zaccariello, Ferraro, Gentili, Vettori A., Amorfini, Corrado, Vettori G., Dell’Aversana. A disp.: Fanciulli, Barontini, Ciccioni, Guadagnoli, Harea, Rosi, Russo, Babatini C., Scozzafava. All. Lorenzini. MOBILIERI PONSACCO: Campinotti, Papini, Gemignani, Marinari, Aliotta, Mancini, Marrocco, Niccolai, Taraj, Ficarra, Rigirozzo. A disp.: Becherini, Pisani, Giusti, Stefanini, Puccini, Bicchierini, Bracci, Ribechini. All. Polzella. Arbitro: Alante di Pontedera (Ballarino-Sgura). Marcatore: 8’ pt Amorfini. PONSACCO – Il tabellone di Coppa Italia ha messo di fronte i Mobilieri contro l’Atletico, rispettivamente prima e seconda del campionato, a conferma delle migliori compagini del torneo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
