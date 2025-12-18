Questa sì che è una splendida notizia per Clizia Incorvaia | dopo il grande dolore arriva la felicità

Una nuova luce brilla nella vita di Clizia Incorvaia: dopo momenti di grande difficoltà, finalmente arrivano notizie positive. La sua serenità torna a splendere mentre si chiude un capitolo complicato legato alle questioni legali con l’ex marito Francesco Sarcina. Un sospiro di sollievo e un nuovo inizio si profilano all’orizzonte, portando con sé speranza e ottimismo per il futuro.

Clizia Incorvaia può finalmente tirare un sospiro di sollievo: il lungo periodo di tensione legale con l’ex marito Francesco Sarcina sembra essere alle spalle. L’influencer, accusata di trattamento illecito dei dati personali, è stata prosciolta durante l’udienza predibattimentale, chiudendo il capitolo penale e restituendole serenità dopo mesi di ansia e polemiche. Finalmente una buona notizia: Clizia Incorvaia può tirare un sospiro di sollievo, i fatti. La vicenda nasce dalla denuncia di Francesco Sarcina, che contestava la pubblicazione sui social delle foto della figlia minorenne senza il suo consenso. 🔗 Leggi su Donnapop.it

