Questa non è l’Europa che vogliamo | protesta degli agricoltori Coldiretti a Bruxelles video

Migliaia di agricoltori italiani si sono riuniti a Bruxelles per manifestare contro i tagli alla Politica Agricola Comune e le conseguenze dell’accordo con i Paesi sudamericani. La protesta, organizzata da Coldiretti, sottolinea le preoccupazioni del settore agricolo europeo, evidenziando il desiderio di difendere il proprio lavoro, il territorio e il futuro dell’agricoltura italiana. Un gesto forte per richiamare l’attenzione delle istituzioni europee su questioni fondamentali.

© Secoloditalia.it - “Questa non è l’Europa che vogliamo”: protesta degli agricoltori Coldiretti a Bruxelles (video) “Questa non è l’Europa che vogliamo”: migliaia gli agricoltori si sono ritrovati quest’oggi in piazza a Bruxelles per partecipare alla manifestazione organizzata dalla Coldiretti per ‘protestare contro i tagli alla Politica agricola comune e denunciare i r ischi legati all’intesa con i Paesi sudamericani, in occasione del Consiglio Ue ’. Prandini: mobilitazione continuerà. Nel corso della manifestazione il presidente dell’organizzazione, Ettore Prandini, ha spiegato che la mobilitazione continuerà “finché l’agricoltura e l’agroalimentare non saranno trattati con la stessa attenzione riservata agli altri settori produttivi dell’economia, che si tratti d ell’accordo col Mercosur come delle politiche di bilancio dell’Unione ”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it Leggi anche: Coldiretti Marche, protesta a Bruxelles: “Non è l’Europa che vogliamo, Von der Leyen non ascolta nessuno” Leggi anche: Coldiretti Forlì-Cesena a Bruxelles con una delegazione di 30 agricoltori: "Via i tecnocrati dall'Europa" Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. TORNANO LE PROTESTE DEI TRATTORI: AGRICOLTORI ARRESTATI IN PIAZZA A LONDRA Il governo Meloni non è solo il presente ma rappresenta il futuro di un’Europa che vogliamo giusta e solidale ma anche libera dalle ideologie. La presidente Meloni ha fatto un duro lavoro e lo ha portato avanti con serietà, ridando centralità all’Italia a livello - facebook.com facebook Calcio: patron Udinese, 'per il compleanno vogliamo regalarci l'Europa'. Nani: "A gennaio non ci saranno cessioni eccellenti" #ANSA x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.