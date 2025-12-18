Questa è camorra vera così il consigliere Gavino De Gregorio si è alleato con il clan Licciardi

Una nuova inchiesta svela i legami tra il consigliere Gavino De Gregorio e il clan Licciardi, evidenziando un rapporto di fiducia e alleanza che mette in discussione la trasparenza istituzionale. La Dda ricostruisce un quadro inquietante di collusione tra politica e criminalità organizzata a Terracina, sollevando interrogativi sulla permeabilità delle istituzioni e sulla lotta alla camorra nel territorio.

Un rapporto di fiducia consapevole con il clan Licciardi: così la Dda ricostruisce il legame tra il consigliere Gavino De Gregorio e la camorra a Terracina.

