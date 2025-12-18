Quell' orrore ideologico di chi divide ebrei e Israele

L'odio ideologico che divide gli ebrei e Israele rischia di accecare, ma la storia dimostra che l’unione e la solidarietà sono più forti. Gli ebrei non rinnegheranno mai la loro terra né la loro identità, anzi, Israele si conferma sempre più come un baluardo di resistenza e speranza nel mondo. In un’epoca di divisioni, questa forza unitaria rappresenta un messaggio di resilienza e orgoglio.

© Ilgiornale.it - Quell'orrore ideologico di chi divide ebrei e Israele Nessuno si illuda: gli ebrei non cercheranno rifugio dall'antisemitismo abbandonando Israele, al contrario, ne saranno sempre di più il bastione in tutto il mondo. Anche di più dopo Bondi o New York. La stella d'Israele, del Sionismo, è quella di tutto il popolo ebraico. Il fondo difficile da definire "contro l'antisemitismo" di Antonio Polito sul Corriere di ieri è una delle analisi della serie: "l'antisemitismo, che diventa globale, propone l'errata identificazione di tutti gli ebrei con Israele". Contiene una disamina di come alla fine sia pensiero maggioritario e si riverberi su tutti gli ebrei che Israele sia genocida, criminale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it Leggi anche: “Riconoscere lo stato di Palestina per punire Israele e tutti gli ebrei” Leggi anche: Flotilla, l’ora dell’abbordaggio comunicata in anticipo al ministero degli Esteri e quell’impegno di Israele a usare il ‘guanto di velluto’ La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Quell'orrore ideologico di chi divide ebrei e Israele - Per Polito si deve "spezzare quel circolo vizioso che identifica l'intero ebraismo con Israele" perché questo "sarebbe decisivo per contrastare l'antisemitismo di ritorno". msn.com

"Resta vero che l’orrore peggiore è sempre quello che appartiene alla storia: razzismo, emarginazione sociale, blocco di ogni forma di emancipazione, misoginia, e insomma tutto il corredo assortito di violenze e discriminazioni che i neri hanno subito nel pass - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.