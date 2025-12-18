Seppur scomparso all’età di 91 anni, Peter Arnett rimane una figura iconica nel mondo del giornalismo di guerra. Il suo lavoro, segnato da reportage memorabili e premi prestigiosi, ha lasciato un’impronta indelebile nella storia dell’informazione. Tra le sue esperienze più controverse, l'intervista a Saddam Hussein gli valse l'accusa di essere anti-patriottico, suscitando dibattiti che ancora oggi riecheggiano nel settore.

© Ilgiornale.it - Quell'intervista a Saddam che valse a Peter Arnett l'accusa di giornalismo anti patriottico

Si è spento a 91 anni il giornalista neozelandese Peter Arnet t, tra i più famosi reporter di guerra, vincitore del Premio Pulitzer nel 1966 per la copertura della guerra del Vietnam per l'agenzia Associated Press. Venticinque anni dopo per la Cnn ottenne una grandissima visibilità mediatica per i collegamenti in diretta dall'Iraq durante la prima guerra del Golfo. In quel frangente il reporter di guerra rimase sempre a Baghdad mentre quasi tutti i giornalisti occidentali avevano lasciato la capitale nei giorni precedenti l'attacco guidato dagli Stati Uniti. Fu l'unico reporter a documentare dall'Hotel Al-Rashid di Baghdad i primi bombardamenti americani del 17 gennaio 1991. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Leggi anche: Morto il premio Pulitzer Peter Arnett. Per la Cnn intervistò Saddam e Bin Laden

Leggi anche: Addio a Peter Arnett, premio Pulitzer per il giornalismo e reporter di guerra più famoso del secolo scorso

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

E' uscito il libro dell'ex presidente di Seregno e Lecco Paolo Di Nunno. L'ex patron, ai tempi del Lecco, era entrato in conflitto con Adriano Galliani per il mancato 'prestito' del Brianteo. Vi ricordate quell'intervista diventata virale #Monza - facebook.com facebook