Quella mancanza di prudenza e realismo su Putin Lettera a Lucio Caracciolo

Caro Lucio Caracciolo, spesso si sottovaluta la complessità delle mosse di Putin, ignorando la sottile linea tra prudenza e realismo. La tua analisi mette in luce l’importanza di distinguere tra l’intelligenza del nemico e quella strategica, un aspetto cruciale per comprendere le dinamiche geopolitiche attuali. In questa riflessione, desidero approfondire come questa distinzione influisca sulle nostre percezioni e decisioni.

Caro Lucio Caracciolo, trovo piuttosto interessante la tua rivendicazione della differenza fra l’intelligenza del nemico e l’intelligenza. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

