Quel treno mai giunto a destinazione

Con un gruppo di amici si discuteva dei periodi natalizi dei pendolari, ognuno affascinato dai propri ricordi. Tra aneddoti divertenti e momenti nostalgici, emergeva il senso di appartenenza a un’esperienza condivisa. Ricordi di treni mai arrivati, di attese infinite e di piccoli gesti che rendono speciale ogni viaggio, anche quando la destinazione sembra sfuggire. Un racconto collettivo di emozioni e memorie, intrise di calore e nostalgia.

Moroni Con un gruppo di amici si discuteva dei periodi natalizi di noi pendolari. Ognuno aveva i suoi ricordi. I ricordi da studente con l'attesa delle vacanze. Quelli dei lunghi anni di lavoro, con il piacere di ritrovarsi in famiglia, di sottrarsi alla ferrea regola delle sveglie mattutine, alle corse affannose verso la stazione, ai ritardi, ai disagi. Bene. Il mio ricordo più bello legato a un Natale da pendolare è quello di un treno mai giunto a destinazione. Proprio così. Erano gli anni delle superiori, il 23 dicembre, ultimo giorno di lezione. Il mio treno venne soppresso e l'annuncio comunicato (già allora) all'ultimo momento.

