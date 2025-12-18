Quei maglioni delle commedie romantiche che ci fanno ancora innamorare

I maglioni delle commedie romantiche sono diventati simboli di nostalgia e sentimento. Dai maglioni di Harry a Sally alle icone di stile che ci fanno ancora sognare, il knitwear si trasforma in un linguaggio che racconta emozioni e storie d’amore. Quando desideriamo rivivere quelle atmosfere, ritorniamo a quei film e a quei look, pronti a lasciarci coinvolgere di nuovo dall’incanto di un semplice, ma potente, capo di abbigliamento.

Dai maglioni di Harry, ti presento Sally. al knitwear diventato linguaggio delle commedie romantiche: perché torniamo a quei film (e a quei look) quando vogliamo provare qualcosa. Tra nostalgia, comfort e un modo di vestirsi che parla di emozioni.

