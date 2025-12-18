Quei colpi impossibili dei maestri del tennis

Il tennis ha ancora una volta incantato il pubblico, regalando momenti di pura adrenalina e capolavori tecnici dei grandi maestri. Tra vittorie epiche e trionfi italiani, questa stagione resterà impressa nella memoria degli appassionati, testimoniando l’evoluzione di uno sport che continua a sorprendere e coinvolgere con ogni colpo.

Il tennis ci ha regalato un’altra stagione fantastica, con le grandi vittorie di Sinner, la seconda Coppa Davis consecutiva vinta dall'Italia e tante altre emozioni. I campioni si stanno già preparando per il nuovo anno, allenandosi al caldo in vista del primo grande appuntamento, l’Australian Open (12 febbraio - 1 febbraio). In attesa di riaccendere la tv per seguire le nuove sfide ci si può tenere caldi leggendo “ Giocare l’impossibile ” (ed. Mursia), libro del giornalista e scrittore Dario Fertilio e da Guido Primiceri, maestro nazionale (ha fatto parte della prestigiosa Academy di Nick Bollettieri in Florida, costretto al ritiro a soli venti anni per un grave infortunio). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

