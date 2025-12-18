Quei colpi impossibili dei maestri del tennis
Il tennis ha ancora una volta incantato il pubblico, regalando momenti di pura adrenalina e capolavori tecnici dei grandi maestri. Tra vittorie epiche e trionfi italiani, questa stagione resterà impressa nella memoria degli appassionati, testimoniando l’evoluzione di uno sport che continua a sorprendere e coinvolgere con ogni colpo.
Il tennis ci ha regalato un’altra stagione fantastica, con le grandi vittorie di Sinner, la seconda Coppa Davis consecutiva vinta dall'Italia e tante altre emozioni. I campioni si stanno già preparando per il nuovo anno, allenandosi al caldo in vista del primo grande appuntamento, l’Australian Open (12 febbraio - 1 febbraio). In attesa di riaccendere la tv per seguire le nuove sfide ci si può tenere caldi leggendo “ Giocare l’impossibile ” (ed. Mursia), libro del giornalista e scrittore Dario Fertilio e da Guido Primiceri, maestro nazionale (ha fatto parte della prestigiosa Academy di Nick Bollettieri in Florida, costretto al ritiro a soli venti anni per un grave infortunio). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Marco Simone e la Supercoppa: «Partite secche, pronostici impossibili. Milan e Napoli restano grandi. Chi mi assomiglia? Un giocatore dell’Inter, del ’93 mi colpì questo!»
Leggi anche: Un palermitano alle Atp Finals di Torino con i Maestri del tennis, Piraino: "Sogno di giocare con Sinner"
10 Colpi Leggendari che Hanno Fatto la Storia del #tennis #classifica #federer #nadal
Voi capite perché Saelemakers non mi piace Quando fa quei colpi di tacco i gli staccherei i piedi. x.com
Uno, due, tre, quattro, cinque. A un certo punto le forze dell’ordine hanno perso il conto. Non credevano che dietro tutti quei colpi a Savona, a distanza di poche ore l’uno dall’altro, ci potesse essere la stessa persona. E invece era così - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.