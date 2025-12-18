Quattro serate un’unica attesa | la Franciacorta balla da Hotel Costez

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro serate di pura energia e divertimento, un appuntamento imperdibile nel cuore della Franciacorta. A ridosso del Natale, Hotel Costez si trasforma in un palcoscenico di musica e convivialità, offrendo un programma intenso per chi desidera lasciarsi coinvolgere da ritmo e allegria. Un’occasione speciale per vivere momenti indimenticabili prima delle festività, tra musica in pista e amici, in un’atmosfera calda e coinvolgente.

quattro serate un8217unica attesa la franciacorta balla da hotel costez

© Sbircialanotizia.it - Quattro serate, un’unica attesa: la Franciacorta balla da Hotel Costez

A ridosso del Natale, quando le giornate si accorciano e la voglia di staccare cresce, Hotel Costez concentra in pochi giorni un programma fitto, pensato per chi cerca musica, convivialità e una pista sempre viva. Un lungo weekend che prova a dare ritmo all’attesa delle feste. Il calendario prima delle feste Il primo appuntamento è . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

Leggi anche: Franciacorta balla: domenica debutta Naïf Party all’Hotel Costez

Leggi anche: Tre notti di musica e sorrisi all’Hotel Costez in Franciacorta

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.