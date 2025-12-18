Quattro serate un’unica attesa | la Franciacorta balla da Hotel Costez

Quattro serate di pura energia e divertimento, un appuntamento imperdibile nel cuore della Franciacorta. A ridosso del Natale, Hotel Costez si trasforma in un palcoscenico di musica e convivialità, offrendo un programma intenso per chi desidera lasciarsi coinvolgere da ritmo e allegria. Un’occasione speciale per vivere momenti indimenticabili prima delle festività, tra musica in pista e amici, in un’atmosfera calda e coinvolgente.

A ridosso del Natale, quando le giornate si accorciano e la voglia di staccare cresce, Hotel Costez concentra in pochi giorni un programma fitto, pensato per chi cerca musica, convivialità e una pista sempre viva. Un lungo weekend che prova a dare ritmo all'attesa delle feste. Il primo appuntamento è .

