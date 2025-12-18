Quattro nuovi soci nel Rotary Club | Carlotta Gruppioni Gloria Domeniconi Gianluca Padovani e Andrea Pedrini

Il Rotary Club Cesena accoglie con entusiasmo quattro nuovi soci: Carlotta Gruppioni, Gloria Domeniconi, Gianluca Padovani e Andrea Pedrini. Un momento di grande emozione, tra auguri di Natale, solidarietà e amicizia autentica. L’ingresso di questi nuovi membri rafforza il legame tra i volontari, pronti a contribuire con passione a progetti di solidarietà e a diffondere valori di solidarietà e collaborazione nella comunità.

Quattro nuovi soci nel Rotary Club: Carlotta Gruppioni, Gloria Domeniconi, Gianluca Padovani e Andrea Pedrini Qualche emozione e molto entusiasmo da parte del Rotary Club Cesena per l'accoglienza di quattro nuovi soci che entrano a far parte del sodalizio, non a caso nella serata dedicata agli auguri di Natale tra supporto a progetti di solidarietà e testimonianze di sincera amicizia. Quattro nuovi soci per il Rotary Club Cesena - Il Rotary Club Cesena, con la conviviale prenatalizia di ieri sera, ha accolto quattro nuovi soci che entrano a far parte del sodalizio, guidato in questa annata dalla presidente Ombretta Sternirni.

