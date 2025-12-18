Quasi 40 grammi di cocaina nascosti in un calzino arrestati marito e moglie a Brancaccio
A Brancaccio, marito e moglie sono stati arrestati ancora una volta con quasi 40 grammi di cocaina nascosti in un calzino. Già in passato coinvolti in episodi simili, i due sono stati trovati nuovamente in possesso di droga durante un’operazione di polizia. La scoperta sottolinea la persistenza del loro coinvolgimento nel traffico illecito, nonostante le precedenti vicende giudiziarie.
Già in passato erano stati “pizzicati” e trovati in possesso di droga, ma anche dopo l’ultima perquisizione in casa gli sono stati sequestrati quasi 40 grammi di cocaina nascosti dentro un calzino. I carabinieri hanno arrestato a Brancaccio marito e moglie, entrambi di 67 anni, accusati in. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
