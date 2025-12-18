Quanto incassa la Ferrari dalla sua peggiore stagione degli ultimi 5 anni in F1 | le cifre del disastro

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella sua peggiore stagione degli ultimi cinque anni in Formula 1, Ferrari ha subito un impatto significativo sui ricavi provenienti dai premi in denaro. La distribuzione del montepremi si è concentrata maggiormente sulla McLaren, mentre Alpine ha ricevuto la quota più ridotta. Analizziamo le cifre che evidenziano il fallimento e le conseguenze economiche di questa annata negativa per il team di Maranello.

Immagine generica

La fetta più grande del montepremi elargito in base al piazzamento nel Mondiale Costruttori andrà ai campioni della McLaren, quella più piccola all'Alpine. Il calo per il Cavallino è il riverbero di un'annata storta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: “La crisi peggiore degli ultimi 70 anni!”. Allarme shock dalla Germania, gli industriali: “Sistema al capolinea”

Leggi anche: Influenza 2025, sarà la peggiore stagione degli ultimi 10 anni? Il pericolo c’è (il virus è troppo mutevole)

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

incassa ferrari sua peggioreQuanto incassa la Ferrari dalla sua peggiore stagione degli ultimi 5 anni in F1: le cifre del disastro - La fetta più grande del montepremi elargito in base al piazzamento nel Mondiale Costruttori andrà ai campioni della McLaren, quella più piccola all'Alpine ... fanpage.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.