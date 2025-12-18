Quanto è fragile il comune di Viterbo? Gli ultimi dati rassicurano ma non troppo

Analizzando l’Indice composito di Fragilità Comunale aggiornato al 2022, emergono segnali di cautela per Viterbo. Sebbene gli ultimi dati offrano alcune rassicurazioni, non si può ignorare la complessità delle sfide che il territorio affronta. Un quadro articolato che richiede attenzione e strategie mirate per rafforzare la resilienza della comunità e garantire un futuro più stabile e sostenibile.

