Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Scopri quanto costa oggi l’energia elettrica nel mercato libero e come si determina il prezzo. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) è il riferimento principale, rappresentando il costo base all’ingrosso dell’energia in Italia, espresso in euro per kWh. Conoscere queste informazioni è fondamentale per valutare le tariffe e ottimizzare i consumi energetici.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all'ingrosso dell'energia elettrica in Italia, espresso in euro per kWh. Analizzando i dati più recenti, il valore medio del PUN per il 18 Dicembre 2025 si attesta a circa 0,120 €kWh (120,39 €MWh). Nell'ultimo trimestre, il PUN ha mostrato una certa volatilità, oscillando tra 0,08 €kWh e 0,19 €kWh, con picchi nei mesi invernali e una tendenza al ribasso nei mesi estivi. Nel mercato libero, il prezzo finale per il consumatore dipende dal contratto scelto, ma il PUN resta il riferimento principale per la formazione delle offerte.

