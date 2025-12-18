Quando partono Paris e gli azzurri oggi nella discesa di Val Gardena 2025 | n di pettorale orari tv

Oggi a Val Gardena, i top dello sci alpino si sfidano nella discesa libera maschile, valida per la Coppa del Mondo 2025. La gara, in programma giovedì 18 dicembre, promette emozioni e adrenalina. Segui gli aggiornamenti su orari, pettorali e trasmissione TV per non perdere neanche un attimo di questo prestigioso appuntamento sulla neve.

Giovedì 18 dicembre andrà in scena la prima discesa libera maschile della Val Gardena, prova valida per la Coppa del Mondov vdi sci alpino. Si preannuncia grande spettacolo sulla Saslong, dove gli atleti si sfideranno nel recupero dell’evento cancellato qualche settimana fa a Beaver Creek. Appuntamento alle ore 11.45, l ‘Italia cercherà il risultato di lusso soprattutto con Dominik Paris, che sogna il colpaccio di fronte al proprio pubblico. LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE IN VAL GARDENA DALLE 11.45 Saranno al via anche Mattia Casse, Florian Schieder, Guglielmo Bosca, Christof Innerhofer, Benjamin Jacques Alliod, Nicolò Molteni, Giovanni Franzoni. 🔗 Leggi su Oasport.it

