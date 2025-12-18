Quando parte Sofia Goggia oggi nella prima prova di discesa in Val d’Isere 2025 | orario n di pettorale tv

Oggi a Val d’Isère si apre la stagione di discesa femminile con la prima prova cronometrata valida per la Coppa del Mondo 2025-2026. Nove azzurre sono pronte a scendere in pista, con l’azione che inizia alle 11 di giovedì 18 dicembre. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di sci alpino, che segnerà l’inizio di una nuova emozionante stagione sulla neve francese.

Saranno ben nove le azzurre al via della prima prova cronometrata della discesa femminile di Val d’Isere (Francia), valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: domani, giovedì 18 dicembre, l’azione scatterà alle ore 11.00, e saranno 54 le atlete al via, con 15 Paesi rappresentati. LA DIRETTA LIVE DELLA PRIMA PROVA DI DISCESA FEMMINILE IN VAL D’ISERE DALLE 11.00 Salvo interruzioni, Sofia Goggia partirà col pettorale numero 9 alle ore 11.13.00: la prima prova cronometrata, infatti, inizierà alle ore 11.00 e le atlete dall’1 al 5 scatteranno a distanza di 2’00” l’una dall’altra. Dal 6 al 15, invece, l’intervallo di partenza verrà ridotto a 1’15”. 🔗 Leggi su Oasport.it

