Quando pagano l' Assegno unico a dicembre 2025? Ecco le date dell' accredito nel calendario dell' Inps

Scopri le date di pagamento dell'Assegno Unico a dicembre 2025. Il calendario dell'Inps ti guida attraverso le date previste per gli accrediti mensili destinati alle famiglie con figli a carico, in base al valore dell’ISEE. Rimani aggiornato per conoscere quando riceverai il sostegno economico che favorisce il benessere della tua famiglia.

Calendario dei pagamenti dicembre 2025 L' Assegno Unico Universale (AUU), destinato al supporto delle famiglie con figli a carico, continuerà a essere erogato mensilmente in base al valore dell' ISEE. Date dei pagamenti di dicembre 2025 Nel mese di dicembre 2025, il pagamento dell'assegno unico.

