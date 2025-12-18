Quando l’intelligenza artificiale entra nei luoghi del lavoro

L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando i luoghi di lavoro a Bergamo, trasformando non solo le attività quotidiane ma anche l’identità e la memoria collettiva della comunità. In questa evoluzione, il lavoro non è più solo un mestiere, ma un elemento fondamentale della storia e del tessuto sociale locale, che si confronta con sfide e opportunità senza precedenti.

A Bergamo il lavoro non è mai stato una variabile astratta. È identità, storia collettiva, tessuto sociale. Fabbriche, officine, cooperative, piccole e medie imprese hanno costruito nel tempo un modello produttivo fondato su competenze diffuse, relazioni di prossimità e un forte senso di responsabilità sociale. Oggi questo modello è attraversato da una trasformazione profonda: l'ingresso dell'intelligenza artificiale nei processi produttivi, organizzativi e decisionali. Non si tratta solo di innovazione tecnologica, ma di una ridefinizione dei rapporti di potere dentro il lavoro. Anche nella Bergamasca l'IA sta iniziando a incidere: nella logistica, nei servizi, nella gestione dei turni, nella valutazione delle prestazioni, nella selezione del personale.

