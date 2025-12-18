Perugia si prepara a vivere un momento decisivo al Mondiale per Club 2025 di volley maschile, dopo aver dominato la fase a gironi. La semifinale, in programma a Perugia, vedrà i rossoblù affrontare una sfidante di alto livello, con orario, tv e streaming pronti a trasmettere l’evento. Un’occasione imperdibile per i tifosi italiani di seguire da vicino questa importante sfida internazionale.

© Oasport.it - Quando la semifinale di Perugia al Mondiale per club: orario, avversaria, tv, streaming

Perugia ha mostrato i muscoli al Mondiale per Club 2025 di volley maschile, sconfiggendo il Sada Cruzeiro con un perentorio 3-0 e conquistando così il primo posto nel gruppo A, utile per qualificarsi alle semifinali. I Block Devils avevano incominciato la propria avventura a Belem (Brasile) con un comodo 3-0 contro i modesti libici dello Swehly e poi ha avuto la forza di prevalere al tie-break sui giapponesi dell’Osaka Bluteon, annullando anche dei match-point nel parziale decisivo. I Campioni d’Europa avevano bisogno di conquistare almeno due set contro i detentori del trofeo, si sono imposti con un roboante 3-0 e hanno eliminato i brasiliani dalla contesa. 🔗 Leggi su Oasport.it

