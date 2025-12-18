Quando il biathlon oggi sprint femminile Annecy 2025 | orario tv startlist streaming
Oggi, giovedì 18 dicembre, si apre la terza tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026 ad Annecy-Le Grand Bornard. Dopo Hochfilzen, le atlete scendono in pista in una sprint femminile ricca di emozioni. Ecco tutte le informazioni su orario, tv, startlist e streaming per seguire da vicino questa tappa cruciale della stagione.
Oggi, giovedì 18 dicembre, prende il via la terza tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. Messo in archivio l’appuntamento di Hochfilzen (Austria), quest’oggi si darà inizio alle danze sulle nevi di Annecy-Le Grand Bornard (Francia). In terra transalpina il massimo circuito internazionale terra banco e il day-1 sarà caratterizzato dalla 7.5 km Sprint femminile. LA DIRETTA LIVE DELLA SPRINT FEMMINILE DI BIATHLON DALLE 14.15 Alle 14.15 comincierà la prova dei due poligoni e si prospetta una gara aperta a qualsiasi risultato. Indubbiamente, lo squadrone francese avrà grandi motivazioni. 🔗 Leggi su Oasport.it
