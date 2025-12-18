Quando ci si lascia in silenzio | il nuovo singolo di Alex Normanno

Il nuovo singolo di Alex Normanno cattura l’intimità di quei momenti silenziosi in cui una relazione si dissolve lentamente, senza drammi né parole. Un viaggio emotivo tra addii non urlati e consapevolezza matura, che riflette le sfumature di un amore che lentamente si perde, lasciando spazio a un silenzio carico di significato.

Ci sono separazioni che non esplodono: si consumano in silenzio, quando due persone capiscono di non riconoscersi più. È da quella consapevolezza, più che da un litigio, che nasce "L'amore non ha soluzione", il nuovo singolo di Alex Normanno, disponibile dal 25 dicembre. Quando una frase chiude un'epoca Nei percorsi di mediazione familiare affiora con .

