Putin pronto alla rappresaglia | nel mirino gli asset occidentali
La Russia si prepara a rispondere alle sanzioni occidentali con una strategia di rappresaglia mirata. Dopo aver avviato una causa contro Euroclear per 200 miliardi di euro, la Banca centrale russa ha annunciato azioni simili contro banche europee, accusate di aver bloccato o usato illegalmente i suoi asset. Un fronte di tensione che potrebbe intensificarsi, segnando un nuovo capitolo nelle controversie tra Mosca e Occidente.
Dopo avere avviato una causa presso il Tribunale arbitrale di Mosca chiedendo 200 miliardi di euro al fondo belga Euroclear, la Banca centrale russa ha fatto sapere che agirà nello stesso modo nei confronti di «banche europee» per «il blocco o l’utilizzo illegale dei suoi asset». Non sono stati precisati gli istituti di credito presi di mira, ma l’annuncio fa capire che Mosca si prepara a. 🔗 Leggi su Feedpress.me
