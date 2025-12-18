Putin | Leader dell’Unione maialini di Biden

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le dichiarazioni infuocate di Putin e le tensioni crescenti tra Russia e Occidente segnano un nuovo capitolo di instabilità globale. Tra accuse e minacce, l’atmosfera si fa sempre più tesa, mentre le forze militari si preparano a un possibile conflitto di vaste proporzioni. La diplomazia sembra sfumare di fronte a un clima di ostilità e sfiducia, alimentando un’ansia diffusa sulla futura stabilità internazionale.

putin leader dell8217unione maialini di biden

© Laverita.info - Putin: «Leader dell’Unione maialini di Biden»

Lo zar: «Dialogo impossibile con queste élite». I suoi avversari temono un’offensiva da 710.000 uomini. Le trattative sulla pace in Ucraina corrono il rischio di impantanarsi, con i diretti protagonisti che si mostrano sempre più scettici sull’esito positivo. Che le proposte avanzate dall’Europa allontanino Mosca dai negoziati è evidente dalla reazione del presidente russo, Vladimir Putin. Pur dicendosi pronto a «negoziare una soluzione pacifica», durante un discorso al ministero della Difesa, lo zar ha avvisato che se l’Ucraina e i suoi «sponsor occidentali» non si impegneranno «in discussioni concrete», allora «la Russia otterrà con mezzi militari la liberazione delle sue terre storiche». 🔗 Leggi su Laverita.info

Leggi anche: Ucraina presto nell'Unione Europea? Un'altra provocazione oscena dell'Occidente ai danni della Russia di Putin

Leggi anche: A 24 ore dal vertice UE di Bruxelles Putin attacca i leader europei: “Sono maialini al seguito degli USA”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.