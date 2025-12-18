Putin | Leader dell’Unione maialini di Biden

Le dichiarazioni infuocate di Putin e le tensioni crescenti tra Russia e Occidente segnano un nuovo capitolo di instabilità globale. Tra accuse e minacce, l’atmosfera si fa sempre più tesa, mentre le forze militari si preparano a un possibile conflitto di vaste proporzioni. La diplomazia sembra sfumare di fronte a un clima di ostilità e sfiducia, alimentando un’ansia diffusa sulla futura stabilità internazionale.

