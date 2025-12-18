Il clima internazionale si fa sempre più teso con le recenti dichiarazioni di Putin, che prende di mira i leader europei definendoli porcellini accondiscendenti a Biden. Nel frattempo, Zelensky avverte Bruxelles sulla possibilità di un prolungamento del conflitto nel 2026, mentre la Russia continua a mostrare la sua fermezza. Una situazione complessa che mette in discussione la stabilità globale e le future strategie diplomatiche.

Putin insulta i leader Ue: "Sono porcellini accodati a Biden". E rilancia: negoziati veri o guerra

Roma, 18 dicembre 2025 – Il presidente russo Vladimir Putin attacca l’Europa e la Nato, mentre Volodymyr Zelensky avverte Bruxelles che Mosca si sta preparando a un altro anno di guerra, anche nel 2026. Di certo, il Cremlino punta al controllo del Donbass con qualsiasi mezzo, anche militare. Intanto il New York Times rivela i dettagli di una bozza di accordo che garantirebbe all’Ucraina tutele di sicurezza in cambio della cessione dei territori già occupati. Il documento, però, dovrebbe essere approvato anche da Mosca e, alla luce delle parole pronunciate ieri dallo zar, la pace appare lontana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

