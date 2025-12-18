Putin attacca i leader europei | Porcellini isterici Zelensky | Russia prepara un altro anno di guerra

Le tensioni tra Russia e Ucraina si intensificano, mentre Putin lancia accuse dure contro i leader europei, definendoli “porcellini isterici”. Zelensky avverte che la Russia sta preparando un altro anno di conflitto, segnando un ulteriore passo verso un prolungato stato di guerra. La strada verso la pace appare sempre più irta di ostacoli, con le parti coinvolte pronte a continuare il loro scontro.

(Adnkronos) – La strada verso la pace tra Russia e Ucraina è lunga e in salita, a giudicare dall'ultimo discorso di Vladimir Putin. Il numero 1 del Cremlino attacca l'Europa e ribadisce che Mosca raggiungerà i propri obiettivi, in guerra o con i negoziati: il Donbass, in sostanza, rimane in cima alla lista. Ce n'è . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

