Purtroppo è così Ballando con le stelle Barbara D’Urso amara a pochissimo dalla finale

Purtroppo, il percorso di quest'ultima stagione di Ballando con le stelle sta per concludersi. Con grande attesa e qualche polemica, lo show di Milly Carlucci si prepara a salutare il pubblico, lasciando spazio alle emozioni e alle sorprese dell’ultima puntata. Sabato prossimo, l’appuntamento è per scoprire chi si aggiudicherà il titolo, chiudendo un'edizione ricca di momenti indimenticabili e discussioni.

Sabato prossimo calerà il sipario su una delle edizioni più lunghe e discusse dello show del sabato sera condotto da Milly Carlucci. Un percorso iniziato mesi fa, fatto di prove estenuanti, polemiche, infortuni e momenti di grande spettacolo, che ora si avvia verso l'atto finale. Tra i concorrenti rimasti in gara, pronti a giocarsi la vittoria fino all'ultimo passo di danza, c'è anche Barbara D'Urso, protagonista di un cammino tutt'altro che semplice. Proprio nelle ore scorse, la conduttrice ha deciso di aprirsi come raramente aveva fatto finora. Lo ha fatto in occasione dell'ultima puntata di Ballando segreto caricata su Rai Play, uno spazio più intimo che le ha permesso di raccontare sensazioni e timori accumulati nel corso delle settimane.

