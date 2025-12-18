Pure Alcaraz divorzia

Pure Alcaraz divorzia. Ora che per alcuni giorni natalizi possiamo prenderci una pausa dal “tennis giocato”, diventato più ossessivo di quanto fosse il “calcio giocato”, si apre un nuovo capitolo nel mondo dello sport. Tra tensioni e cambiamenti, il tennis si prende una pausa, lasciando spazio ai momenti di riflessione e alle attese per ciò che verrà.

Ora che il migliore degli italiani di cui disponiamo, Jannik Sinner se ne sta a Dubai a giocare a golf, è arrivato quel profeta di sventura sindacale di Landini a riaprire il ventilatore: "Jannik Sinner paghi la patrimoniale in Italia". Un'idea così scema che certuni valenti anchorman gli sono andati subito appresso. Ma siccome il segretario della Cgil l'aura del menagramo un po' l'ha, ha aggiunto: "Preferisco Alcaraz e Musetti". Dunque Musetti, concittadino di Sinner, si attenda anche lui che qualcuno gli rinfacci la patrimoniale.

Alcaraz si separa da Ferrero: "Hai trasformato i miei sogni in realtà". Ma il coach: "Avrei continuato..." - Il fuoriclasse spagnolo, numero 1 del ranking, annuncia il divorzio dal proprio allenatore su Instagram: "È molto difficile per me scrivere questo post. msn.com

Alcaraz, il vero motivo del divorzio da Ferrero: non è stato uno scatto d'ira. Retroscena su Lopez nuovo coach - Chi è Samu Lopez, nuovo coach di Carlitos, e perché è stato promosso: retroscena. sport.virgilio.it

Intervista @SkySport con @cobollifla : "La Davis L'ho pure tatuata...Obiettivi 2026 Entrare nei Top 10...Cosa migliorare Transizione verso la rete e qualità nella risposta...Sinner e Alcaraz La migliore pubblicità per il tennis, con Carlos mi allenerò...". Forza x.com

TUTTA LA STIMA DI JOAO PER ALCARAZ La stellina classe 2006 ha raccontato il suo rapporto con il N.1 e quanto sia stato fondamentale nel suo percorso di crescita "Mi ha aiutato ad avere fiducia nel processo in cui mi trovo e a credere in me ste - facebook.com facebook

