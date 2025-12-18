Puppo riflette | Al momento è Alcaraz ad inseguire Sinner Per me Ferrero ha lasciato lo spagnolo per una ragione

Mentre la stagione tennistica si chiude, le dinamiche tra i grandi nomi si fanno sempre più interessanti. Alcaraz e Sinner sono protagonisti di un duello affascinante, ma ci sono motivi nascosti dietro le mosse di alcuni allenatori come Ferrero. Il mondo del tennis si ferma, ma le strategie e le scelte dei protagonisti continuano a incuriosire appassionati e addetti ai lavori.

La stagione del tennis si è conclusa da qualche settimana, al momento i vari giocatori stanno affrontando un meritato periodo di vacanza che si concluderà con l'inizio del 2026. Non mancano però le news, a partire dalla separazione tra Carlos Alcaraz ed il proprio tecnico Juan Carlos Ferrero, che ha acceso i riflettori in questi giorni. A parlarne Dario Puppo in un nuovo appuntamento con Tennismania. Le parole del giornalista di Eurosport: "La notizia è chiaramente la separazione tra Alcaraz e Ferrero. Il fatto è che io non sono sorpreso. Lo stesso Ferrero aveva detto che non sarebbe durata in eterno la loro collaborazione.

