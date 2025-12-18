Pulsee luce e gas Stefano De Martino è il nuovo testimonial

Pulsee Luce e Gas, società di Axpo Italia, annuncia Stefano De Martino come nuovo volto del brand. Un'alleanza che unisce energia e stile, portando un messaggio di affidabilità e innovazione per le utenze domestiche. Con questa collaborazione, Pulsee rafforza il suo impegno nel offrire soluzioni energetiche di qualità, puntando su un volto noto e amato dal pubblico italiano.

