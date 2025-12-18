Pulsee luce e gas Stefano De Martino è il nuovo testimonial
Pulsee Luce e Gas, società di Axpo Italia, annuncia Stefano De Martino come nuovo volto del brand. Un'alleanza che unisce energia e stile, portando un messaggio di affidabilità e innovazione per le utenze domestiche. Con questa collaborazione, Pulsee rafforza il suo impegno nel offrire soluzioni energetiche di qualità, puntando su un volto noto e amato dal pubblico italiano.
Roma, 18 dic. (Adnkronos) - Pulsee Luce e Gas, società per le utenze domestiche di Axpo Italia, annuncia l'inizio della collaborazione con Stefano De Martino che sarà il nuovo testimonial ufficiale dell'azienda. L'accordo, siglato con Rai Pubblicità, concessionaria pubblicitaria in esclusiva per l'artista, prevede attività di comunicazione e presenza su diversi canali e si pone l'obiettivo di rafforzare il posizionamento di Pulsee sul mercato italiano dell'energia promuovendo valori di innovazione, affidabilità, sostenibilità e trasparenza. Artista, showman e conduttore tra i più amati dal pubblico Italiano, protagonista di “Affari Tuoi” uno dei format televisivi di maggiore successo della rete ammiraglia della tv pubblica, Stefano De Martino ha visto negli ultimi anni crescere la sua popolarità grazie alla conduzione di diversi programmi di successo tra cui “Made in Sud”, “Bar Stella” e “Stasera tutto è possibile” in cui ad uno stile comunicativo coinvolgente ha unito una versatilità artistica in grado di renderlo punto di riferimento di un pubblico ampio e intergenerazionale. 🔗 Leggi su Iltempo.it
