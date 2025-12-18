Puglia emergenza idrica | ordinanza Del presidente

In Puglia, la crisi idrica richiede interventi tempestivi. Oggi, 18 dicembre 2025, il presidente Michele Emiliano ha emanato un'ordinanza per fronteggiare l’emergenza e garantire risorse essenziali alla popolazione. Una decisione che sottolinea l’urgenza di azioni concrete per tutelare il territorio e gli utenti.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Oggi, 18 dicembre 2025, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha emanato l'Ordinanza n. 586 avente ad oggetto "Misure collegate all'Adozione del Piano di emergenza per il superamento della crisi idrica 2025-2026 nel comparto potabile e alla Dichiarazione dello stato di emergenza regionale per rischio da deficit idrico", le cui disposizioni avranno durata corrispondente allo Stato di emergenza regionale per rischio da deficit idrico, cioè fino al 29 ottobre 2026. Con l'Ordinanza si dispone il divieto di utilizzare acqua destinata al consumo umano, erogata mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, per usi impropri come l'innaffiamento di giardini e prati, il lavaggio di cortili, piazzali e similari, il riempimento di piscine, vasche.

Montescaglioso. Scatta ordinanza anti-spreco: vietati usi non essenziali acqua potabile

