Psicologia militare e civile a confronto | evento formativo a Palazzo dei Normanni

Il 19 dicembre 2025, a Palazzo dei Normanni, si terrà un evento formativo dedicato alla psicologia militare e civile. Nella Sala Mattarella, professionisti di entrambi i settori approfondiranno modelli, protocolli e strategie di supporto, promuovendo un confronto tra approcci e metodologie per migliorare il benessere e l'efficacia delle pratiche psicologiche in contesti diversi. Un'occasione imperdibile per condividere esperienze e innovazioni nel campo.

Il 19 dicembre 2025, dalle ore 09:30 alle 14:00, nella prestigiosa Sala Mattarella di Palazzo dei Normanni, esperti civili e militari si riuniranno per analizzare nuovi modelli operativi, protocolli clinici e strategie di supporto per il personale. L’evento formativo e informativo, organizzato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

