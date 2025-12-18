Psg-Flamengo 1-1 3-2 dcr | Safonov para quattro rigori parigini sul tetto del Mondo

Il Paris Saint-Germain conclude il Mondiale per Club con un risultato storico, superando il Flamengo ai rigori dopo una finale emozionante. Nonostante la sconfitta, la squadra si distingue per il coraggio e la determinazione, con Safonov protagonista assoluto. La città di Al Rayyan ha assistito a una notte indimenticabile, che conferma il valore del club francese nel panorama mondiale. Un traguardo che rimarrà nella memoria dei tifosi e degli appassionati di calcio.

Al Rayyan (Qatar), 17 dicembre 2025 – Non è riuscita l'impresa del Mondiale per Club, il Psg riesce però a riscattarsi in Qatar. La squadra di Luis Enrique vince la Coppa Intercontinentale Fifa, superando ai calci di rigore il Flamengo, dopo l'1-1 ai tempi regolamentari. Segnano due ex Napoli, con Kvaratskhelia a sbloccare il match per i parigini, mentre Jorginho su rigore rimette il match in parità per i brasiliani. La gara si decide ai rigori dove si assicura il ruolo di protagonista Safonov. Il portiere russo della squadra europea viene battuto nel primo rigore da De La Cruz, ma poi para i successivi quattro, per portare il Psg sul tetto del mondo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

