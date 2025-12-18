Psg-Flamengo 1-1 3-2 dcr | Safonov para quattro rigori parigini sul tetto del Mondo

Il Paris Saint-Germain conclude il Mondiale per Club con un risultato storico, superando il Flamengo ai rigori dopo una finale emozionante. Nonostante la sconfitta, la squadra si distingue per il coraggio e la determinazione, con Safonov protagonista assoluto. La città di Al Rayyan ha assistito a una notte indimenticabile, che conferma il valore del club francese nel panorama mondiale. Un traguardo che rimarrà nella memoria dei tifosi e degli appassionati di calcio.

© Sport.quotidiano.net - Psg-Flamengo 1-1 (3-2 dcr): Safonov para quattro rigori, parigini sul tetto del Mondo Al Rayyan (Qatar), 17 dicembre 2025 – Non è riuscita l'impresa del Mondiale per Club, il Psg riesce però a riscattarsi in Qatar. La squadra di Luis Enrique vince la Coppa Intercontinentale Fifa, superando ai calci di rigore il Flamengo, dopo l'1-1 ai tempi regolamentari. Segnano due ex Napoli, con Kvaratskhelia a sbloccare il match per i parigini, mentre Jorginho su rigore rimette il match in parità per i brasiliani. La gara si decide ai rigori dove si assicura il ruolo di protagonista Safonov. Il portiere russo della squadra europea viene battuto nel primo rigore da De La Cruz, ma poi para i successivi quattro, per portare il Psg sul tetto del mondo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net Leggi anche: Coppa Intercontinentale, trionfo del Psg: battuto ai rigori il Flamengo, il portiere Safonov ne para 4 Leggi anche: Safonov eroe ai rigori: il Psg conquista la Coppa Intercontinentale, al Flamengo non basta Jorginho Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Intercontinentale, tra Psg e Flamengo la finale dal fascino perduto: “Prodotto svalutato”; Coppa Intercontinentale: PSG verso il primo titolo, ma il Flamengo sogna; Paris Saint-Germain-Flamengo: probabili formazioni, quando e dove vederla; Psg-Flamengo: dove vederla (in chiaro) in tv e streaming, orario e probabili formazioni della finale di Coppa Intercontinentale. Psg-Flamengo 1-1 (3-2 dcr): Safonov para quattro rigori, parigini sul tetto del Mondo - Il Psg è il primo club francese a vincere la Coppa Intercontinentale: il sesto titolo nell'anno solare. sport.quotidiano.net

Il PSG batte il Flamengo e vince la Coppa Intercontinentale ai rigori: due ex Napoli protagonisti - A Doha il PSG vince la Coppa Intercontinentale 2025 ai rigori battendo il Flamengo a seguito di una partita a dir poco combattuta terminata 1- fanpage.it

Psg Intercontinentale, Flamengo ko ai rigori: Safonov alla Donnarumma - Prima volta per i parigini, il portiere russo para 4 penalty ... tuttosport.com

PSG vs Flamengo 1-1 Highlights 2-1 penalty shoutout PSG win Final Intercontinental Cup

Matvey Safonov para 4 calci di rigore su 5, il Paris Saint-Germain stende il Flamengo e conquista la Coppa Intercontinentale: è il primo club francese campione del mondo nella storia del calcio - facebook.com facebook

L’eroe (quasi) per caso Safonov regala, ai rigori, la Coppa Intercontinentale al Paris. Partita che dimostra la qualità del lavoro di Filipe Luis al Flamengo, sempre in partita. Con giocatori che farebbero bene anche in Europa: ottimi Leo Ortiz e Plata. Solidi Varel x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.