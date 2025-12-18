Provincia il sindaco Marchioro subentra a Mosco | Incarico inatteso porto le mie esperienze

Nel Consiglio provinciale di oggi si è ufficializzato il cambio al vertice, con il sindaco di Casale di Scodosia, Marchioro, che subentra a Mosco. Un passaggio inatteso che segna un nuovo capitolo per la provincia, portando con sé l’esperienza del nuovo incarico e la volontà di contribuire al territorio con dedizione e competenza.

