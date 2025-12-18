Provincia il sindaco Marchioro subentra a Mosco | Incarico inatteso porto le mie esperienze
Nel Consiglio provinciale di oggi si è ufficializzato il cambio al vertice, con il sindaco di Casale di Scodosia, Marchioro, che subentra a Mosco. Un passaggio inatteso che segna un nuovo capitolo per la provincia, portando con sé l’esperienza del nuovo incarico e la volontà di contribuire al territorio con dedizione e competenza.
Nel corso della riunione odierna è stato formalizzato in Consiglio provinciale il passaggio di consegne tra Marcello Marchioro, sindaco di Casale di Scodosia, che subentra all'ex consigliera provinciale che oggi ha fatto il suo esordio in Regione, Eleonora Mosco. Nel settembre del 2019, Marchioro. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Avvicendamento in Consiglio: subentra Marchioro, sostituirà il consigliere Eleonora Mosco.
