Provaglio d’Iseo cane scivola in un dirupo | salvato dai vigili del fuoco

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco di Brescia ha evitato un tragico incidente a un cane scivolato in un dirupo vicino al Santuario della Madonna del Corno, a Provaglio d’Iseo. L’azione rapida e professionale ha permesso di mettere in salvo l’animale, sottolineando ancora una volta l’importanza del pronto intervento in situazioni di emergenza.

provaglio d8217iseo cane scivola in un dirupo salvato dai vigili del fuoco

© Ilgiorno.it - Provaglio d’Iseo, cane scivola in un dirupo: salvato dai vigili del fuoco

Brescia, 18 dicembre 2025 –  Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Brescia, che hanno salvato la vita a un cane in prossimità del Santuario della Madonna del Corno, nel comune di Provaglio di Iseo, in Franciacorta. Il cagnolino, chiamato Ciro, è scivolato in un dirupo mentre era a passeggio col suo padrone, che ha chiesto aiuto al numero unico per le emergenze 112. I tecnici della centrale di Brescia hanno immediatamente allertato il comando dei Vigili del Fuoco. Cane scivola in un dirupo: a Provaglio d'Iseo: salvato dai vigili del fuoco Un operatore SAF (Speleo Alpino Fluviali) ha raggiunto in sicurezza l’animale, rimasto bloccato a ridosso del dirupo, utilizzando tecniche spero-alpino-fluviali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Leggi anche: Cane scivola in un dirupo: a Provaglio d'Iseo: salvato dai vigili del fuoco

Leggi anche: Cane precipita in un dirupo, salvato dai vigili del fuoco

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.