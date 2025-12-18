Provaglio d’Iseo cane scivola in un dirupo | salvato dai vigili del fuoco

Un intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco di Brescia ha evitato un tragico incidente a un cane scivolato in un dirupo vicino al Santuario della Madonna del Corno, a Provaglio d’Iseo. L’azione rapida e professionale ha permesso di mettere in salvo l’animale, sottolineando ancora una volta l’importanza del pronto intervento in situazioni di emergenza.

Brescia, 18 dicembre 2025 – Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Brescia, che hanno salvato la vita a un cane in prossimità del Santuario della Madonna del Corno, nel comune di Provaglio di Iseo, in Franciacorta. Il cagnolino, chiamato Ciro, è scivolato in un dirupo mentre era a passeggio col suo padrone, che ha chiesto aiuto al numero unico per le emergenze 112. I tecnici della centrale di Brescia hanno immediatamente allertato il comando dei Vigili del Fuoco. Cane scivola in un dirupo: a Provaglio d'Iseo: salvato dai vigili del fuoco Un operatore SAF (Speleo Alpino Fluviali) ha raggiunto in sicurezza l'animale, rimasto bloccato a ridosso del dirupo, utilizzando tecniche spero-alpino-fluviali.

