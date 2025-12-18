Prova finale sostegno Indire | pubblicate le sedi per l’esame finale del 20 dicembre
Ecco le sedi per l’esame finale del 20 dicembre del percorso di sostegno Indire, come indicato nelle disposizioni dell’articolo 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. La pubblicazione rappresenta un passo importante per i candidati che si preparano alla prova conclusiva del percorso di formazione.
Il primo percorso sostegno Indire di cui all’articolo 6 e articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 giunge a conclusione. Sabato 20 dicembre gli esami finali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
