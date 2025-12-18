Protezione internazionale negata | espulso terrorista islamico residente nel Comasco
La polizia di Stato di Como ha eseguito l’espulsione di un cittadino bengalese di 37 anni, residente nel territorio, dopo avergli negato la protezione internazionale. Ritenuto coinvolto in attività di natura terroristica nel suo paese d’origine, l’uomo è stato accompagnato coattivamente alla frontiera, evidenziando l’attenzione delle forze dell’ordine nel contrasto alla minaccia terroristica e alla sicurezza nazionale.
La polizia di Stato di Como ha eseguito l’accompagnamento coatto alla frontiera di un 37enne cittadino del Bangladesh, risultato irregolare sul territorio comasco e ritenuto parte attiva, nel Paese d’origine, di un gruppo religioso islamico indicato come di matrice terroristica. L’intervento. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Leggi anche: Dopo gli interventi a Palazzolo, il Gor di Protezione civile di Paderno Dugnano in aiuto del Comasco | VIDEO
Leggi anche: Hamas, l'ONU e il diritto internazionale: perché la maggioranza del mondo non considera terrorista l'organizzazione politica palestinese
Protezione internazionale negata: espulso terrorista islamico residente nel Comasco.
Danneggia le auto parcheggiate in centro: 29enne rinuncia alla protezione internazionale e viene espulso - La polizia di Stato ha proceduto ad associare al Centro rimpatri di Milano un cittadino iracheno di anni 29, indagato dalla Squadra mobile giuliana in quanto ritenuto, a seguito di attività ... ilgazzettino.it
Permesso di soggiorno per apolidiaottenere Riconoscimento dello status di apolide.
Presentati gli interventi del progetto FAMI C.A.M.B.I.A. – FE e avviata la rilevazione sul Piano nazionale per l’integrazione dei titolari di protezione internazionale - facebook.com facebook
“L’italiano è diventato la lingua di tutti i giorni” afferma Olena, studentessa ucraina dei corsi di lingua gratuiti per universitari titolari di protezione internazionale promossi dalla Società Dante Alighieri e dal @mur_gov_. x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.