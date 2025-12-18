Protezione internazionale negata | espulso terrorista islamico residente nel Comasco

La polizia di Stato di Como ha eseguito l’espulsione di un cittadino bengalese di 37 anni, residente nel territorio, dopo avergli negato la protezione internazionale. Ritenuto coinvolto in attività di natura terroristica nel suo paese d’origine, l’uomo è stato accompagnato coattivamente alla frontiera, evidenziando l’attenzione delle forze dell’ordine nel contrasto alla minaccia terroristica e alla sicurezza nazionale.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.