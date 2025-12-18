Protesta trattori a Bruxelles lancio di patate contro la polizia | il video degli scontri davanti alle sedi Ue
Una protesta inaspettata scuote Bruxelles: decine di trattori invadono le strade, mentre il lancio di patate contro la polizia cattura l’attenzione dei media. Gli scontri davanti alle sedi dell’Unione Europea riflettono il malcontento di agricoltori e cittadini, che chiedono interventi più efficaci contro le politiche considerate insoddisfacenti. Un’immagine forte di un dissenso che si fa sentire con forza nel cuore della capitale europea.
Dalle prime ore del mattino, decine di trattori si sono riversati per le strade di Bruxelles per protestare contro le politiche europee, giudicate inadeguate. A causa del corteo si registrano notevoli disagi sulle strade e sulla rete di trasporto pubblico Stib. Secondo quanto riporta il quotidiano belga Le Soir, sono attesi quasi 8mila dimostranti e oltre 500 trattori nel centro città per un totale di circa 40 organizzazioni rappresentative della categoria dei 27 Stati Ue. Il video mostra l’inizio degli scontri tra i manifestanti e la polizia, coi primi che hanno lanciato patate in direzione delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
