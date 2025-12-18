Protesta trattori a Bruxelles la polizia blocca gli agricoltori e aziona gli idranti – Video

Oggi Bruxelles si anima con una massiccia protesta degli agricoltori, che scendono in strada con oltre mille trattori. La manifestazione mira a esprimere il dissenso contro le decisioni dell’UE sul bilancio pluriennale e sulla Politica Agricola Comune, oltre a contestare l’accordo commerciale con il Mercosur. La polizia ha risposto con blocchi e idranti, segnando un momento di forte tensione tra le istituzioni e il settore agricolo.

© Ilfattoquotidiano.it - Protesta trattori a Bruxelles, la polizia blocca gli agricoltori e aziona gli idranti – Video Migliaia di agricoltori e oltre mille trattori sono attesi oggi sulle strade di Bruxelles per protestare contro i piani dell'Ue sul prossimo bilancio pluriennale (2028-2034) e sulla Pac e contro l'accordo commerciale con il blocco sudamericano del Mercosur. I manifestanti, che partiranno nei pressi della stazione Gare du Nord, marceranno alla volta del quartiere europeo della capitale belga dove arriveranno verso l'una, mentre i capi di stato e governo saranno riuniti all'Europa Building in un Vertice Ue che si annuncia denso di tensione. Intanto, in mattinata, alcuni trattori e manifestanti sono già in centro.

