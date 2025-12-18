Protesta delle opposizioni Consiglio regionale sospeso per ore

Ieri pomeriggio, le opposizioni di centrosinistra hanno protestato vigorosamente durante la seduta del Consiglio regionale, sospendendo temporaneamente i lavori. La loro contestazione è avvenuta in risposta alle decisioni della Giunta guidata da Attilio Fontana, durante l’approvazione del Bilancio preventivo 2026-28. Un episodio che ha interrotto il normale svolgimento dei lavori e acceso il dibattito sulla gestione regionale.

Protesta in Consiglio regionale delle opposizioni di centrosinistra ieri pomeriggio contro le scelte della Giunta presieduta da Attilio Fontana in occasione della seduta per l’approvazione del Bilancio preventivo 2026-28. Una protesta, quella delle minorazione, dovuta anche all’assenza della stessa Giunta nell’Aula del Pirellona. I consiglieri di opposizione hanno così sollevato cartelli con diversi messaggi ("Stop case vuote", "stop lavoro povero", "salario minimo regionale", "stop al ricatto sulla salute", "stop tagli sui trasporti pubblici", "sì alla sicurezza no alla propaganda", "più crescita meno mance", "stop tagli al diritto allo studio", e, ancora, "reddito di libertà per le donne vittime di violenza") tutti accompagnati dallo slogan comune "per una Lombardia giusta". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

