Protesta delle opposizioni Consiglio regionale sospeso per ore

Ieri pomeriggio, le opposizioni di centrosinistra hanno protestato vigorosamente durante la seduta del Consiglio regionale, sospendendo temporaneamente i lavori. La loro contestazione è avvenuta in risposta alle decisioni della Giunta guidata da Attilio Fontana, durante l’approvazione del Bilancio preventivo 2026-28. Un episodio che ha interrotto il normale svolgimento dei lavori e acceso il dibattito sulla gestione regionale.

Oggi abbiamo partecipato alla protesta con le altre opposizioni per chiedere chiarezza sulle ultime vicende del San Raffaele e dire basta alla privatizzazione della sanità. La salute dei lombardi non è in vendita. - facebook.com facebook

Le opposizioni in Regione Lombardia protestano contro la privatizzazione nella sanità. x.com

