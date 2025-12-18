Prossimo turno Serie A 2025 2026

La Serie A 2025/2026 si appresta a vivere la sua 16ª giornata, divisa in due fasi tra dicembre e gennaio. Ricco di emozioni e sfide avvincenti, il prossimo turno promette spettacolo e confronti spettacolari tra le squadre più competitive del campionato. Ecco tutte le date, gli orari e le partite in programma per non perdere neanche un momento di questa appassionante fase del torneo.

© Calcionews24.com - Prossimo turno Serie A 2025/2026 Date, orari e partite in programma nel prossimo turno Serie A 20252026 La Serie A 20252026 sta per vivere la 16ª giornata, che sarà frazionata in due parti: la prima si giocherà il prossimo weekend da sabato 20 dicembre a domenica 21 dicembre 2025, la seconda si disputerà fra il 14 e il 15 gennaio . 🔗 Leggi su Calcionews24.com Leggi anche: Prossimo turno Serie A 2025/2026 Leggi anche: Prossimo turno Serie A 2025/2026 Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Serie A 2025-26 – Il calendario completo con le 38 giornate; Calendario Serie A: dove vedere le partite su Sky e DAZN; Supercoppa Italiana, ecco quando si recupereranno le partite di Milan, Inter, Napoli e Bologna; Fantacalcio, le probabili formazioni della 16ª giornata di Serie A 2025/26. Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: due turni a Basic. Napoli tra i club multati - Come si legge nella nota ufficiale, è stato squalificato per due turni il centrocampista ... tuttonapoli.net

Probabili formazioni 16^ giornata Serie A: titolari e ballottaggi - Archiviato il 15° turno di Serie A, occhio alla prossima 16^ giornata di campionato, la quale ... fantamaster.it

Serie A, ammenda di 5mila euro all’Udinese per un coro becero contro i napoletani: multa di 2mila euro anche al Napoli - Il Giudice sportivo ha diramato l'elenco dei giocatori fermati per il prossimo turno. iamnaples.it

Il calendario integrale della Serie A Enilive 2025/26 | DAZN

Ostacolo Fortitudo Bologna per la Crifo Wines Ruvo nel prossimo turno. - facebook.com facebook

Inter, nel prossimo turno Champions a San Siro arriva la corazzata Arsenal: unica squadra a punteggio pieno e già qualificata agli ottavi x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.