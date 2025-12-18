Propaganda russa UE sanziona ex colonnello svizzero | congelati i beni

L’Unione Europea intensifica le sue azioni contro le influenze straniere, annunciando sanzioni contro 12 individui ed enti coinvolti in campagne filo-russe. Tra questi, figura anche un ex colonnello svizzero, con beni congelati e misure restrittive adottate per contrastare le interferenze. Un segnale forte per tutelare la stabilità e la sicurezza europea di fronte a tentativi di propaganda e ingerenza.

© Imolaoggi.it - “Propaganda russa”, UE sanziona ex colonnello svizzero: congelati i beni La UE ha sanzionato 12 fra persone ed enti accusati di essere coinvolti in campagne filo-russe. Tra queste anche uno svizzero. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it Leggi anche: Euroclear verso causa a Ue contro sequestro beni russi congelati, società finanziaria belga detiene $200mld appartenenti a Banca Centrale Russa Leggi anche: «Usare i 185 miliardi dei beni russi congelati? È un'operazione a rischio» Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. L’Ue sanziona 12 tra analisti, giornalisti e accademici: “Fanno propaganda per il Cremlino”; Nuove sanzioni Ue contro i ‘megafoni’ della propaganda russa; “Destabilizzazione russa”, l’UE sanziona un ex colonnello svizzero; Ue contro Mosca: anche gli influencer di Putin nella lista nera con analisti ed ex militari. L’Ue sanziona 12 tra analisti, giornalisti e accademici: “Fanno propaganda per il Cremlino”. Nel mirino 5 esponenti del Valdai Club caro a Vladimir Putin - Bruxelles colpisce 48 persone e 35 entità per disinformazione e guerra ibrida, inclusi membri del Valdai Club caro a Putin ... ilfattoquotidiano.it

L'Ue sanziona Suslov e Lukyanov, 'analisti del Cremlino' - Nell'ultimo giro di vite sulle sanzioni del Consiglio Ue sono stati inclusi nella lista nera anche Dmitry Suslov e Fyodor Lukyanov, tra i più famosi analisti di politica estera russa, intervistati fre ... ansa.it

“Destabilizzazione russa”, l’UE sanziona un ex colonnello svizzero - Jacques Baud, 70 anni, analista e anche ex agente dei servizi di informazione, è accusato di fare propaganda a favore del Cremlino ... rsi.ch

Durissimo attacco di Giorgia Meloni a Matteo Salvini oggi in aula: "Oltre la cortina fumogena della propaganda russa, la realtà sul campo è che Mosca si è impantanata in una durissima guerra di posizione, tanto che, dalla fine del 2022 ad oggi, è riuscita a con x.com

Il generale accusato di non dare valore alla vita dei suoi soldati. Ma oltre la propaganda russa, la difesa ucraina è valorosa e efficace. Domenico Rossi (generale ed ex sottosegretario): “Il potenziale di Kiev è ancora alto” - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.