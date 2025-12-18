Pronto a dire la verità Massimo Lovati rivelazione a poche ore dall’udienza di Andrea Sempio

Massimo Lovati si prepara a condividere la propria verità, mentre il caso di Chiara Poggi torna a scuotere l’opinione pubblica. A poche ore dall’udienza di Andrea Sempio, un’azione che unisce ricordo, narrazione e provocazione riaccende i riflettori su uno dei processi più discussi degli ultimi anni. Un momento cruciale che potrebbe svelare nuovi dettagli e aprire nuovi scenari nell’intricata vicenda di Garlasco.

In attesa di uno dei passaggi più delicati dell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, il caso di Garlasco torna improvvisamente al centro dell’attenzione pubblica per una iniziativa che mescola memoria giudiziaria, racconto e provocazione. A far riemergere il dibattito è una figura che negli anni ha rappresentato uno dei fronti più discussi della vicenda, oggi di nuovo protagonista indiretta mentre l’aula del tribunale di Pavia si prepara a un confronto tecnico cruciale. A riportare Massimo Lovati sotto i riflettori non è un atto processuale ma un progetto editoriale. A parlarne è il suo attuale legale, Fabrizio Gallo, che ha svelato l’idea nel corso di un’intervista concessa al Tempo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Massimo Lovati lavora a un libro Pronto a dire le sue verità su Garlasco.

