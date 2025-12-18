Venerdì si accendono le luci sulla sfida tra Valencia e Maiorca, un match fondamentale della diciassettesima giornata della Liga. La partita promette tensione e emozioni, con i padroni di casa determinati a riscattarsi dopo una recente eliminazione e a consolidare il proprio cammino verso la promozione. Scopri dove seguirla, le formazioni in campo e il pronostico su un confronto che potrebbe cambiare le sorti della classifica.

© Ilveggente.it - Pronostico Valencia-Maiorca: tensione alle stelle e sorpasso in classifica

Valencia-Maiorca è una gara della diciassettesima giornata della Liga e si gioca venerdì: dove vederla, formazioni, pronostico La sconfitta in Coppa del Re contro il Deportivo la Coruna in trasferta – formazione in lotta promozione per la Liga – ha messo in evidenza due cose. La prima: il Maiorca è una squadra che pensa solo al campionato; la seconda è che, in alcune situazioni, Muriqi e compagni non riescono a esprimersi nel migliore dei modi. Soprattutto quando il livello della tensione è alto. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Leggi anche: Pronostico Pisa-Fiorentina: derby toscano ad alta tensione

Leggi anche: Pronostico Valencia-Real Oviedo: fattore campo ancora decisivo

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Pronostico Valencia-Maiorca: tensione alle stelle e sorpasso in classifica; Pronostico Valencia-Maiorca 19 Dicembre 2025: 17ª Giornata di La Liga Spagnola; Valencia-Maiorca 19 Dicembre: Formazioni, Analisi E Pronostico Liga; Pronostici Liga Spagnola.

Pronostico Maiorca-Valencia, statistiche e migliori quote - L'undici di Baraja dovrà tuttavia fare i conti con il Maiorca (squalificato l'ex laziale Muriqi), squadra che in casa ha segnato e ... tuttosport.com

Pronostico Oviedo vs Maiorca – 5 Dicembre 2025 - La sfida di La Liga tra Oviedo e Maiorca, in programma il 5 Dicembre 2025 alle 21:00 presso lo Stadio Nuevo Carlos Tartiere, promette equilibrio e tensione. news-sports.it

Il Maiorca (senza Muriqi) sfida il Valencia: quote e pronostico - L'undici di Baraja dovrà tuttavia fare i conti con il Maiorca (squalificato l'ex laziale Muriqi), squadra che in casa ha segnato e ... corrieredellosport.it

Tre pronostici imperdibili Barcellona, Valencia e Manchester City in campo

Lenovo Italia. . Il sorteggio finale della FIFA World Cup 26™ è quasi arrivato! Qual è il tuo pronostico #LenovoFIFA #FIFAWorldCup - facebook.com facebook