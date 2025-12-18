Pronostico Leeds-Crystal Palace | in trasferta sono una macchina

Il match tra Leeds e Crystal Palace, valido per la diciassettesima giornata di Premier League, promette spettacolo e emozioni. In trasferta, i Eagles cercano punti preziosi per consolidare la posizione in classifica, mentre i padroni di casa vogliono sfruttare il fattore campo. Appuntamento sabato alle 21, con diretta TV e tutte le anteprime sulle probabili formazioni e il pronostico.

Leeds-Crystal Palace è una partita della diciassettesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Dieci punti di differenza in classifica sono importanti. Importanti anche per quella che è la graduatoria del massimo campionato inglese: il Leeds, con sedici, è nelle zone pericolanti, il Palace, con 26, invece sarebbe clamorosamente dentro l’Europa League. Ma il campionato è lunghissimo e potrebbe succedere di tutto. (AnsaFoto) – Ilveggente.it C’è un dato importante, che riguarda la formazione ospite: nelle ultime cinque uscite interne il Crystal Palace è riuscito a piazzare quattro vittorie. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

