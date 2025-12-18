L’attesa per il match tra Everton e Arsenal si fa già sentire: una sfida che promette emozioni e sorprese. La diciassettesima giornata di Premier League si apre con questa sfida, in programma sabato alle 21. Ecco tutto ciò che c’è da sapere, dalle formazioni alle previsioni, per vivere al meglio questa importante partita.

© Ilveggente.it - Pronostico Everton-Arsenal: stavolta salta il solito proverbio

Everton-Arsenal è una partita della diciassettesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Lo sapeva Arteta di non aver fatto ancora nulla. E infatti appena la sua squadra ha avuto qualche passo falso il Manchester City si è riavvicinato ed è arrivato a due punti dalla vetta. Il campionato sarà lunghissimo e sarà un testa a testa – difficile l’inserimento di altre squadre – ma per adesso, l’Arsenal, dovrebbe riuscire a tenere botta. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Molta fatica contro il Wolverhampton, ultimo in classifica e con un piede e mezzo già nella Serie B, nell’ultimo turno di campionato per i Gunners. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Leggi anche: Pronostico Malmo-Dinamo Zagabria: salta il solito fattore

Leggi anche: Pronostico Udinese-Bologna: stavolta salta la costante

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Pronostico Arsenal-Wolverhampton: testa-coda senza storia - Wolverhampton è una partita della sedicesima giornata di Premier League e si gioca sabato: diretta tv, formazioni, pronostico. ilveggente.it

Napoli Parma 0910